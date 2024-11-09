トランプ前米大統領（左）とイーロン・マスク氏＝10月、ペンシルベニア州（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米大統領選でトランプ次期大統領を支えた実業家イーロン・マスク氏率いる米電気自動車（EV）大手テスラの株価が好調だ。8日の終値は321ドルと投開票日の5日から30％近く急騰。次期政権でマスク氏の要職起用も取り沙汰されており、支援への見返り期待が高まっているようだ。テスラ株は今年前半、低迷していた。「