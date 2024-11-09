プロ野球の千葉ロッテマリーンズは９日、佐々木朗希投手（２３）について、ポスティングシステムによる米大リーグへの移籍を容認したと発表した。同システムは海外フリーエージェント（ＦＡ）権を持たない日本選手が米大リーグ移籍を目指す場合に利用する制度。今後、国内の手続きを経て、米大リーグ機構（ＭＬＢ）から全３０球団に獲得可能選手として公示される。昨季終了後、将来的な大リーグ挑戦の意向を表明した佐々木投手