「東京六大学野球、慶大９−１早大」（９日、神宮球場）伝統の一戦は、慶大が優勝に王手をかけている早大に快勝した。プロ通算５２５本塁打を誇る清原正吾内野手（４年・慶応）が全４打席で安打をマークと躍動。２点リードの四回１死で迎えた第３打席では今季３号となる左越えソロを放った。先発した渡辺和大投手（２年・高松商）は９回４安打１失点の好投でリーグ戦２度目の完投勝利を挙げた。この結果、８勝３敗、勝ち