大リーグのワールドシリーズを制したドジャースのベッツやフリーマンらが８日（日本時間）、ロサンゼルスで行われたＮＢＡ「レーカーズＶＳ７６ｅｒｓ」戦でファンに世界一を報告した。トロフィーを持って入場し、会場のファンの声援に応えた。歓喜の優勝パレードから１週間。思い思いのオフを過ごす中、チームのムードメイカーでポストシーズンでも活躍したキケ・ヘルナンデスの妻、マリアナさんが９日（日本時間）、自身のＳ