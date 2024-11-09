千葉ロッテマリーンズは9日、佐々木朗希投手（23）のポスティングによるメジャー移籍に向け、手続きを開始することを発表した。ロッテの松本尚樹球団本部長は「入団した当初より本人からアメリカでプレーをしたいという夢を聞いておりました。今年までの5年間の総合的な判断として、彼の想いを尊重することにしました。日本の代表として頑張って欲しいと思っています。応援しています」とコメントを発表。佐々木は「入団してからこ