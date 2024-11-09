パキスタン南西部バルチスタン州の駅で爆発があり、少なくとも25人が死亡しました。反政府過激派組織「バルチスタン解放軍」が犯行声明を出しています。パキスタン南西部バルチスタン州のクエッタ駅で9日、爆発が起き、地元メディアによりますと、駅のホームで列車を待っていた客ら少なくとも25人が死亡、50人以上がけがをしました。地元当局は自爆テロの可能性があるとしています。この爆発について、パキスタンからの分離独立を