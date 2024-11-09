[11.9 J1第36節](三協F柏)※15:00開始主審:荒木友輔<出場メンバー>[柏レイソル]先発GK 46 松本健太DF 3 ジエゴDF 4 古賀太陽DF 32 関根大輝DF 50 立田悠悟MF 10 マテウス・サヴィオMF 14 小屋松知哉MF 33 白井永地MF 37 手塚康平FW 15 木下康介FW 19 細谷真大控えGK 21 佐々木雅士MF 6 山田雄士MF 29 島村拓弥MF 34 土屋巧MF 48 熊澤和希FW 18 垣田裕暉FW 38 升掛友護監督井原正巳[アルビレックス新潟]先発GK 1 小島亨介DF 5