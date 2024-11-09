【J3第36節】(花園)FC大阪 5-0(前半3-0)YS横浜<得点者>[F]芳賀日陽(21分)、増田隼司2(31分、48分)、古川大悟(41分)、夏川大和(83分)<警告>[F]齊藤隆成(87分)[Y]奥村晃司(47分)、オニエ・オゴチュクウ(81分)、小島秀仁(84分)観衆:3,064人主審:中川愛斗