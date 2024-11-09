元日本女子代表(なでしこジャパン)の岩渕真奈さんが9日に自身のX(旧ツイッター/@buchi_mana)を更新し、元同代表の丸山桂里奈さんと遭遇したことを報告した。なでしこジャパン時代に共闘し、2011年女子W杯優勝などに貢献した岩渕さんと丸山さん。岩渕さんは「新幹線でばったりかりちゃん 朝から笑いすぎました ありがとう!」と綴り、私服姿で撮った2ショットを披露した。このポストに丸山さんは(@marukarichan11)は「まさかの