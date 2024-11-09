[11.9 J1第36節](ヤマハ)※15:00開始主審:今村義朗<出場メンバー>[ジュビロ磐田]先発GK 1 川島永嗣DF 6 伊藤槙人DF 32 ハッサン・ヒルDF 36 リカルド・グラッサMF 4 松原后MF 7 上原力也MF 14 松本昌也MF 16 レオ・ゴメスMF 23 ジョルディ・クルークスMF 55 渡邉りょうFW 11 ジャーメイン良控えGK 21 三浦龍輝DF 15 鈴木海音DF 18 高畑奎汰DF 26 西久保駿介MF 10 山田大記MF 50 植村洋斗FW 99 マテウス・ペイショット監督横