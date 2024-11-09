[11.9 J1第36節](ヨドコウ)※15:00開始主審:池内明彦<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 21 キム・ジンヒョンDF 3 進藤亮佑DF 16 奥田勇斗DF 19 為田大貴DF 33 西尾隆矢MF 10 田中駿汰MF 25 奥埜博亮MF 27 カピシャーバMF 38 北野颯太MF 77 ルーカス・フェルナンデスFW 9 レオ・セアラ控えGK 1 ヤン・ハンビンDF 24 鳥海晃司MF 5 喜田陽MF 7 上門知樹MF 48 柴山昌也FW 29 山崎凌吾FW 34 山田寛人監督小菊昭雄[アビスパ福岡]