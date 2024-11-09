【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■動画の後編では小渕健太郎が演奏するギターに乗せて、歌声そっくりさんがコブクロの「桜」「赤い糸」「To calling of love」を歌唱！ コブクロが、自身の公式YouTubeにて黒田俊介の歌声そっくりさんとのコラボ動画を公開。「似すぎてる」「感動」と話題となっている。 今回、動画で黒田に瓜二つの歌声を披露しているのは北海道在住の営業マン園部勇大さん。 コブクロスタッフ