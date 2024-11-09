【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■写真集未掲載のカットから濱岸ひより自らセレクト！ 日向坂46濱岸ひよりの1st写真集『もしも』（12月3日発売）の書店別特典となるB3折り目なしポスター5種類、ポストカード8種類の絵柄が公開された。 南国の地サイパンと地元で撮影された、写真集未掲載のカットから濱岸ひより自らセレクト。 イパンのビーチやプール、おしゃれなカフェ、そして濱岸が大好き