女性に性的行為を強要したとする『週刊文春』の記事をめぐり、松本人志が発行元の文藝春秋などに5億5000万円の賠償を求めていた裁判で、松本側が11月8日、訴えを取り下げたことを発表した。性加害問題が浮上した際、自身のXで《事実無根なので闘いまーす》と「週刊文春」への対決姿勢を示していた松本。だが今回、訴えの取り下げにあたり本人は《裁判を進めることで、これ以上、多くの方々にご負担・ご迷惑をお掛けすることは