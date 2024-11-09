プロ野球ロッテは佐々木朗希投手の今オフのポスティングシステムを利用しての米大リーグ移籍を容認すると発表した。佐々木投手コメント「入団してからこれまで継続的に将来的なMLB挑戦について耳を傾けていただき、今回こうして正式にポスティングを許可していただいた球団には感謝しかありません。マリーンズでの5年間はうまくいかなかったことも多かったですが、どんな時もチームメート、スタッフ、フロント、そしてファンの皆さ