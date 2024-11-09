バドミントンの国内最高リーグ、S/Jリーグが9日に青森・黒石市で行われ、前回4位のNTT東日本が王者・ジェイテクトに勝利し3連勝とした。男子シングルスでは今夏のパリオリンピック™で日本代表の奈良岡功大（23、NTT東日本）と西本拳太（30、ジェイテクト）が対戦し、西本がファイナルゲームにもつれ込む激戦を制した。ダブルス2試合、シングルス1試合で争われるS/Jリーグ。10年ぶりの優勝を目指すNTT東日本は第1試合目のダブ