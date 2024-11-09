9日、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の第5節GAME1が行われ、ヴォレアス北海道と大阪ブルテオンがリクルートスタッフィングリック&スー旭川体育館で対戦した。 ホームのヴォレアスはアウトサイドヒッター（OH）に鍬田憲伸と池田幸太、ミドルブロッカー（MB）にティモ・タンメマーと三好佳介、セッター（S）に山岸隼、オポジット（OP）に張育陞、リベロ（L）に外