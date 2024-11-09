慶大大学院教授の岸博幸氏が９日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレＭＴＧ」に出演した。番組では１１日に行なわれる首相指名選挙について取り上げた。与党が過半に達していないため、自民党の石破茂首相と立憲民主党の野田佳彦代表による決選投票になることが濃厚と見られている。そんななか、少数与党の政権運営のキャスティングボートを握っていると言われるのが衆院選で躍進した国民民主党だ。しかし岸氏は「国民民主