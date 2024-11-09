立川競輪Ｆ?「東京スポーツ杯」は９日、２日目を行った。ガールズケイリンでは黒沢夢姫（２６＝埼玉）が予選１を４着、予選２を３着で決勝進出を決めた。２日間、自転車の進みは悪くないように見えるが…。「セッティングが出てないまま今回に来ちゃって、まだ出てないんです」予選２については外を踏み続け、最後しっかり踏み勝っている。だが当の本人は「セッティングが出てないから、位置だけはしっかり取ろうと思って走っ