【モデルプレス＝2024/11/09】子役の宮崎莉里沙が8日、自身のInstagramを更新。髪を切ったことを報告した。【写真】「366日」で話題の子役、新ヘアのイメチェン姿が可愛すぎる◆子役・宮崎莉里沙、ばっさりカットでイメチェンフジテレビ系月9ドラマ「366日」（4月期）、TBS系火曜ドラマ「王様に捧ぐ薬指」（2023）など多数のドラマで活躍する宮崎。今回の投稿では「髪の毛をバッサリ切りました」と添えて、これまでのロングヘアか