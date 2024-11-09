◆女子プロゴルフツアー伊藤園レディス第２日（９日、千葉・グレートアイランドＣ＝６７６９ヤード、パー７２） 年間女王に王手をかける、今季＆通算８勝の竹田麗央（りお）は５バーディー、１トリプルボギーの７０で２オーバー７３位で３試合ぶり今季４度目の予選落ちを喫した。１０番から出て、５つ伸ばして迎えた終盤の８番パー４でティーショットを左に曲げて紛失球となり、５オン２パットで痛恨のトリプルボギーとな