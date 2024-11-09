◆フィギュアスケート▽グランプリ（ＧＰ）シリーズ第４戦・ＮＨＫ杯最終日（９日、東京・国立代々木競技場）ペアのフリーが行われ、ショートプログラム（ＳＰ）１位の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）が、１３７・５５点、合計２０９・４５点で２位。“りくりゅう”は、ＧＰシリーズ第１戦のスケートアメリカから連勝ならずも、２季ぶりにＧＰファイナル（フランス）進出を決めた。木原の腰痛の影響などで欠場が続