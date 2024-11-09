女優の本田望結が主演映画「カーリングの神様」（本木克英監督）の公開記念舞台あいさつに共演の泉智奈津、長澤樹、川口ゆりな、白倉碧空と出席した。同作は、香澄（本田）らが小学生時代に所属したカーリングチーム「みよステラ」を再結成し、カーリングの国際大会のエキシビションマッチ出場を目指す物語。カーリングブラシを手に登場したが、長澤は１人、手に清掃用のブラシ。場内から笑いが起こるなか、本田が「何してる