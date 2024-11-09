育児は夫婦で行うものです。今回は、夫婦のすれ違いを乗り越え、夫婦の結束を強める方法を提案します。共同で取り組む重要性育児中の問題点に関しては、夫婦で協力して取り組むことが重要です。お互いを支え合うことで、困難な時期も乗り越えられます。信頼関係を再確認する夫の行動に失望することがあっても、それを機に信頼関係を再構築しましょう。不満は冷静に言葉で伝え、一緒に改善策を探りましょう。価値観の共有と相違の尊