結婚生活の中では、パートナーの家族との関係がときとして平穏を乱す原因になります。今回は、義家族とのトラブルの対処法について紹介します。価値観の違いを乗り越えて価値観の違いは、家族間のトラブルの大きな要因の一つです。義家族の無意識の一言が争いの種になることもあるので、お互いの価値観を尊重し合うことが大切です。パートナーの支えが必要配偶者がどの立場を取るかは、義家族との問題を解決するうえで重要です。夫