メ～テレ（名古屋テレビ） 食事中に子どもが喉に詰まらせた事故がきっかけで出荷量が落ち込んでいる「ウズラの卵」。全国トップクラスのウズラの産地・豊橋市が生産農家を応援しようと町ぐるみでＰＲを始めています。 愛知県豊橋市にある「豊橋調理製菓専門学校」で行われていた料理コンテストでは毎年、地産地消をテーマに開いていて今回、5つの食材のひとつにウズラの卵が選ばれました。 豊橋市はウズラの卵