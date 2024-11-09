全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・東神田のダイニングバー『音とにおい』です。人柄のいい店主夫妻に癒される元々バーが大好きで、バーテンダーの経験もあるマスター・大崎（本来はつくりが「立」に「可」）さんが2023年11月にオープンさせたダイニングバー。大崎さんが料理とお酒を担当、笑顔がすてきなマダムがサポート。つまみは軽いものから食事まで、日替わりも含