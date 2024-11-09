今日9日、鹿児島県与論島や沖縄県東村では記録的な大雨となりました。15時現在、大雨のピークはいったん越えていますが、明日10日にかけて局地的に激しい雨が降るでしょう。これまでの記録的な大雨で土砂災害の危険度が高い状態が続いている所があります。土砂災害に厳重に警戒してください。奄美地方や沖縄地方で記録的な大雨今日9日、奄美地方や沖縄地方には暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定になっています