名古屋戦の後半にMF椎橋慧也と競り合った流れから小競り合いに鹿島アントラーズは11月9日、J1リーグ第36節で名古屋グランパスと対戦。0-0で迎えた後半、相手に倒された鹿島FW鈴木優磨が激高し相手にを押し倒し、報復行為として一発退場となった。鈴木にとってはリーグ戦初のレッドカードになる。前半は鹿島がボールを握る展開が続き、互いにチャンスを作るもネットを揺らせず0-0で折り返した。鹿島が優位に進めるなか、後半11