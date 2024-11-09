イタリア発の人気ウォッチブランド・SPINNAKER（スピニカー）より、潜水艇をモチーフにした人気コレクションの最新モデル「PICCARD AUTOMATIC METEORITE（ピカール オートマティック メテオライト）」（23万6500円）が11月22日に発売されます。6月に阪急メンズ東京で限定販売され、早期に完売となった「ピカール オートマティック メテオライト リミテッドエディション」の一般販売モデルである今作は、本格ダイバーズの要件を満た