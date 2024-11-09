◇NBA グリズリーズ128-104ウィザーズ(日本時間9日、フェデックス・フォーラム)NBAグリズリーズの河村勇輝選手が、本拠地でのウィザーズ戦に途中出場。初の3ポイントシュートや華麗なパスで会場をわかせました。最終クオーター残り4分39秒からコートに立つと、残り2分42秒でドライブで切り込みゴール下で急ストップ。そしてノールックの背面パスでアシストをみせ大歓声がわきます。このプレーにチームメイトのルーク選手とジェイレ