9日朝発生したインドネシアの大規模な噴火で、気象庁は日本への津波の影響はないと発表しました。【映像】噴火の様子気象庁によりますと、日本時間の午前6時前、インドネシアのレウォトビ火山で大規模な噴火がありました。気象庁は、2年前トンガの火山噴火で気圧波による津波が発生したことがあり、日本への津波の有無を調べていましたが、午後3時に日本への津波の影響はないと発表しました。国内や海外の検潮所でも有意な潮