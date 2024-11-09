ロッテは９日、佐々木朗希投手についてポスティングによるＭＬＢ球団への移籍手続きを開始すると発表した。吉井監督は球団を通じてコメントを発表し「チームとしてはもちろん痛いです。ただ自分もアメリカでプレーをした事があるので気持ちはものすごくわかります。そして若い今、チャレンジしたいという気持ちも分かります。未完成な部分は正直、まだまだありますが、アメリカで自身を磨き、さらにレベルアップすることもでき