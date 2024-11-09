モデルでタレントのゆうちゃみが８日、フジテレビ「酒のツマミになる話」に出演。モデル同士の歪んだライバル意識を暴露した。ドラマやバラエティー番組の打ち上げについて話が及び、「モデルは？」と聞かれたゆうちゃみが「まったくないです。コレクションのあとは、みんな冷たい顔で帰って行く。『お疲れ様でした〜』って」と打ち明けた。「仲悪いの？」という質問に「仲はいいんですけど、みんなライバル意識があって、個