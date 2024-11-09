ロッテは９日、佐々木朗希投手についてポスティングによるＭＬＢ球団への移籍手続きを開始すると発表した。松本尚樹球団本部長は「入団当初より本人からアメリカでプレーしたいという夢を聞いておりました。今年までの５年間の総合的な判断として、彼の想いを尊重することにしました。日本の代表として頑張って欲しいと思っています。応援しています」とコメントした。佐々木は球団を通じて「入団してからこれまで継続的に将