俳優の綾瀬はるかが9日、TOHOシネマズ日比谷で行われた主演映画『ルート29』公開記念舞台あいさつに登壇し、20年を超える俳優人生のなかで新たな境地にたどり着いたことを告白していた。イベントには大沢一菜、市川実日子、森井勇佑監督も登壇した。本作は、『こちらあみ子』（2022）で第27回新藤兼人金賞をはじめ、数多くの賞を受賞した森井監督が、詩人・中尾太一の「ルート29、解放」からインスピレーションを受け、描いた