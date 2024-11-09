時に2番と3番という打順になることもあった大谷（右）とフリーマン（左）。(C)Getty Images猫も杓子も「大谷翔平」に沸いたシーズンは、同僚たちにとっても驚きに満ちたものだったようだ。現地時間11月8日、米ポッドキャスト番組『New Heights』にドジャースのフレディ・フリーマンがゲスト出演。球界で一大フィーバーを巻き起こした“大谷狂騒曲”の舞台裏を赤裸々に語った。【動画】肋骨骨折中とは思えない豪快スイングフリ