エールフランス航空は、日本発着ヨーロッパ行きを対象としたセールを、11月1日から14日まで実施している。東京/羽田・成田、大阪/関西発着に設定があり、エコノミークラス往復運賃は171,690円から、燃油サーチャージや諸税は含まれている。搭乗期間は11月1日から2025年3月31日まで。プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスも対象となる。旅行期間は3日以上3か月以内となる。エコノミークラス往復運賃の最低価格は以下の通り。