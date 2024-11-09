「SALON adam et ropé （サロン アダム エ ロペ）」が、アウトドアブランド「L.L.Bean（エル・エル・ビーン）」に別注したトートバッグのオンライン予約をスタート！先行予約した商品が届くのは、2025年1月上旬予定で、同月より、サロン アダム エ ロペ各店でも販売します。今回登場するピンクのトートバッグで、冬コーデを彩ってみませんか？ちょっと小さくなった「L.L.Bean」のトートバッグたっぷり入って丈夫な、L.L.Bean