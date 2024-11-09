お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の伊達みきお（50）が9日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）に出演。新幹線で遭遇した人気芸人とのやり取りを明かした。この日はKBS京都のスタジオから生放送。この日、東海道新幹線で東京から京都までやってきたという。伊達は「新幹線の前の席が安田大サーカスのクロちゃんだったんですよ」と告白。相方の富澤た