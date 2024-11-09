渡嘉敷勝男氏、竹原慎二氏、畑山隆則氏のボクシング元世界王者3人がYouTube「ぶっちゃけチャンネル」を更新。3階級世界王者の中谷潤人（26＝M・T）の適正階級で3者の意見が一致した。10月のWBC世界バンタム級タイトル防衛戦で、ランキング1位の指名挑戦者を6回TKOで下した。竹原氏は「自分の感想ですけど、フライ級の頃ってあそこまでの強さ感じなかった。階級を上げるたび、段々強さが増してきている」と切り出した。渡嘉