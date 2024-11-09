◇フィギュアスケートGPシリーズ第4戦NHK杯最終日（2024年11月9日東京・国立代々木競技場）ペアで23年世界選手権優勝の“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組は合計209・45点で2位だった。第1戦スケートアメリカは優勝しており、12月のGPファイナル（フランス）の出場を決めた。前日（8日）のSPは71・90点で首位発進。2位のペアと1・62点という僅差で勝負のフリーを迎えていた。技術点をやや伸ばせずフ