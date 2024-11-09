11月9日、東京競馬場で行われた9R・オキザリス賞（2歳1勝クラス・ダ1400m）は、T.マーカンド騎乗の5番人気、プロミストジーン（牝2・美浦・上原佑紀）が快勝した。1.1/2馬身差の2着に2番人気のポールセン（牡2・美浦・斎藤誠）、3着にユウトザユウト（牡2・栗東・小崎憲）が入った。勝ちタイムは1:25.1（良）。1番人気で田辺裕信騎乗、ベンヌ（牡2・美浦・久保田貴士）は、12着敗退。【新馬/東京6R】ルージュナリッシュがデビ