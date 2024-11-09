北海道・函館中央警察署は2024年11月9日、函館市に住む職業不詳の男（37）を公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕しました。男は9日午前6時5分ごろ函館市梁川町の飲食店で、函館中央警察署の男性巡査部長（35）の胸ぐらを掴む暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いがもたれています。警察官は、店員からの「客が暴れていて手に負えない」という通報を受けて現場に駆け付けていて、男から事情を聞いている最中でした。男性警察官にけがは