爆発があったパキスタンのクエッタの駅＝9日（ロイター＝共同）【イスラマバード共同】パキスタン南西部バルチスタン州の州都クエッタの駅で9日、自爆テロがあり、治安当局者によると、少なくとも24人が死亡、40人前後が負傷した。州の分離独立を求める反政府武装組織「バルチ解放軍」（BLA）が「駅で兵士を攻撃した」とする声明を出した。爆発は北西部ペシャワルに向かう列車の発車間際に起きたという。ホームの屋根が損傷し