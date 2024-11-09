気象庁日本時間9日午前5時45分ごろ、インドネシア東ヌサトゥンガラ州フロレス島のレウォトビ・ラキラキ山で大規模な噴火があった。気象庁によると、日本への津波の影響はない。噴煙は高さ約1万5千メートルに上った。この山では7日にも大規模な噴火があった。大規模な噴火が起きると、気圧波の影響で津波が発生することがある。海外や国内の観測点で目立った潮位の変化は確認されていない。