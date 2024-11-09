大雨の影響で土砂が流入した鹿児島県・与論島の道路＝9日未明（与論町提供）11月としては初となる大雨特別警報が出た鹿児島県与論町では9日、町内各地で浸水被害が起き、土砂崩れも発生した。猛烈な雨を観測した沖縄県北部にある大宜味村では浄水場が浸水して稼働停止し、広範囲で断水が発生した。与論町茶花のスーパーでは店内が60センチほど浸水。食材が入った段ボールや商品は水にぬれ、棚や冷蔵庫が倒れた。店員らは朝から