11月9日、東京競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（牝・芝1600m）は、横山和生騎乗の3番人気、ルージュナリッシュ（牝2・美浦・国枝栄）が快勝した。1馬身差の2着に2番人気のジョイフルニュース（牝2・美浦・大竹正博）、3着にアーラグラシア（牝2・美浦・栗田徹）が入った。勝ちタイムは1:35.0（良）。2番人気で川田将雅騎乗、マイクインダム（牝2・栗東・中内田充正）は、7着敗退。【新馬/東京5R】断然人気カザンラクがデビューV