11月9日、東京競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、カザンラク（牡2・美浦・嘉藤貴行）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にデビューフライト（牝2・美浦・小島茂之）、3着に2番人気のオルグジェシダ（牝2・美浦・宮田敬介）が入った。勝ちタイムは1:48.4（良）。【東京3R】良血リアンベーレが初勝利シルバーステート産駒C.ルメール騎乗の1番人気、カザンラクが嬉しいデビュー勝ちを決めた。レー