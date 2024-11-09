11月9日、東京競馬場で行われた3R・2歳未勝利（芝2000m）は、横山武史騎乗の2番人気、リアンベーレ（牡2・美浦・手塚貴久）が勝利した。1/2馬身差の2着にフクノブルーレイク（牡2・美浦・竹内正洋）、3着に1番人気のディーズゴールド（牡2・美浦・田村康仁）が入った。勝ちタイムは2:02.5（良）。【京都ジャンプS】スマイルスルーが8馬身差圧勝…障害重賞初勝利キズナ産駒横山武史騎乗の2番人気、リアンベーレが嬉しい初勝利を